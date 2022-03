Erzielte gegen Gladbach und Bonn seine ersten beiden Treffern für Lotte: Maximilian Franke (blaues Trikot), der auch mit Einsatzfreude gefiel. FOTO: Swaantje Hehmann Defensivstärke soll weiter Trumpf sein Sportfreunde Lotte wollen die „große Aufgabe Oberhausen“ meistern Von Christian Detloff | 29.03.2022, 18:12 Uhr

Wenn Trainer Tim Wendel-Eichholz darüber spricht, wie seine Regionalliga-Fußballer der Sportfreunde Lotte auftreten sollen, kommen unweigerlich die Erinnerungen an ihn als ehemaligen „Terrier“ im defensiven SFL–Mittelfeld hoch – so auch in der Pressekonferenz vor dem Duell am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Tabellenfünften Rot-Weiß Oberhausen.