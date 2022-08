FOTO: Stefan David 1:2 gegen den Oberliga-Aufsteiger Sportfreunde Lotte verlieren zum Auftakt in Bövinghausen Von Stefan David | 15.08.2022, 14:39 Uhr

Der Saisonauftakt des Regionalliga-Absteigers Sportfreunde Lotte in der Fußball-Oberliga ist zumindest vom Ergebnis her missglückt. Mit 1:2 (0:2) unterlag die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers am Samstag beim Aufsteiger TuS Bövinghausen.