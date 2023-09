Am Samstag gegen ASC Dortmund SF Lotte: Ex-Nationalspieler trainiert und spielt für Lottes Gegner Von Bernd Kolkmann | 29.09.2023, 19:50 Uhr

Noch ist es früh in der Saison, aber wenn der Spitzenreiter gegen den punktgleichen Dritten antritt, dann steht schon einiges auf dem Spiel. Für die Sportfreunde Lotte geht es am Samstag ab 17 Uhr zum ASC Dortmund in der Oberliga. In der vergangenen Saison trennten sich beide mit einem Sieg und einer Niederlage für Lotte in der Liga (2:0, 0:2). Zudem kegelte der ASC die Sportfreunde mit einem 2:1 aus dem Westfalenpokal. Daher ist SFL-Coach Fabian Lübbers gewarnt.