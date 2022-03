Zugzwang im Abstiegskampf Zwei Heimerfolge sind für Sportfreunde Lotte schlicht Pflicht Von Christian Detloff | 15.03.2022, 14:59 Uhr

Bislang hat Andy Steinmann als Trainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte „versucht, alles so schön wie möglich zu reden – auch für den Verein.“ Doch nach nur zwei Punkten aus den sechs Spielen des Jahres steht SFL bei nun acht Zählern Rückstand aufs rettende Ufer im Nachholspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den SV Lippstadt und am Samstag gegen Borussia Mönchengladbachs U23 schlicht in der Pflicht, zwei Heimerfolge für sich sprechen zu lassen.