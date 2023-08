Jetzt kehrt der geborene Ochtruper in den Kreis Steinfurt zurück. Fontein absolvierte bereits 184 Spiele in der Oberliga Westfalen für Eintracht Rheine und Schalkes U23, dabei erzielte er 55 Tore und gab 27 Assists.

„Seine Statistiken zeigen, welche Qualität er hat“, sagte SFL-Coach Fabian Lübbers. „Mit 29 ist er im perfekten Alter, dazu kann er von der Sechs, Acht und bis zur Zehn alles spielen.“ Seit April standen Lübbers und Fontein bereits im Kontakt, dass es dann so lange gedauert hat, lag eher an externen Faktoren. Der Ochtruper studiert in Dortmund, ist Familienvater und wollte zurück in seine Heimat kommen. „Er hatte andere, auch höherklassige Angebote, einige Regionalligisten waren an ihm dran, aber er findet unser Projekt in Lotte sehr interessant“, erklärte der Trainer. „Wir erhoffen uns von ihm offensive Impulse, aber auch eine stabile Defensivarbeit.“ Seit Montag befindet sich Fontein im Mannschaftstraining.