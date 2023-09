Spielstarke Dortmunder warten Sportfreunde Lotte: Lübbers-Elf baut auf gutes Umschaltspiel Von Bernd Kolkmann | 01.09.2023, 16:20 Uhr Lottes Burinyuy Nyuydine (vorne, blaues Trikot) könnte gegen Türkspor Dortmund ein Schlüssel für das Umschaltspiel sein. Foto: Rolf Grundke up-down up-down

Bereits am Samstag (16 Uhr) treten die Sportfreunde Lotte beim Türkspor Dortmund in der Oberliga an. Lottes Trainer Fabian Lübbers warnt aber vor dem Aufsteiger: „Das ist mit die beste Mannschaft, gegen die wir am Anfang der Saison spielen. Sie hätten all ihre drei Spiele gewinnen müssen.“ Damit spricht er die beiden Unentschieden (1:1 SCP II, 1:1 SF Siegen) und die Niederlage gegen Sprockhövel an (1:3).