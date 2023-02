Angelos Kerasidis erzielte beim 3:1-Hinspielerfolg das 1:0. In Ennepetal hofft er auf einen erneuten positiven Ausgang für Lotte. Archivfoto: Rolf Grundke up-down up-down 19. Spieltag in der Fußball-Oberliga Sportfreunde Lotte in Ennepetal erstmals in Bestbesetzung Von Alfred Stegemann | 11.02.2023, 09:11 Uhr

Der 19. Spieltag in der Fußball-Oberliga steht an. Und die Sportfreunde Lotte feiern eine Premiere. Erstmals in dieser Saison, Vorbereitung eingeschlossen, kann Trainer Fabian Lübbers aus dem Vollen schöpfen.