Sportfreunde bleiben auf dem Teppich Fußball: Lotte erwartet den FC Brünninghausen Von Oliver Wilmer | 06.10.2023, 18:30 Uhr Fatlum Elezi (am Ball) ist voll konzentriert. So will Fabian Lübbers die Sportfreunde Lotte gegen den FC Brünninghausen sehen. Foto: Rolf Grundke up-down up-down

Satte 19 Zähler aus acht Spielen haben die Sportfreunde Lotte schon in der Oberliga gesammelt. Damit sind sie Ligaprimus. Diese Stellung hat die Elf zuletzt beim 2:0-Sieg im Topspiel gegen den ASC Dortmund eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Trotzdem will Fabian Lübbers die Seinen auf dem Boden halten. Am Sonntag um 15 Uhr sind die Sportfreunde am Autobahnkreuz gegen den FC Brünninghausen gefordert.