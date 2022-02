Keinen Fußball gibt es am 20. Februar am Lotter Kreuz zu sehen. FOTO: Michael Gründel Partie gegen Uerdingen fällt aus Lotter Trainer nach erneuter Spielabsage genervt Von Christoph Schillingmann | 20.02.2022, 09:48 Uhr | Update vor 6 Std.

Das Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen den KFC Uerdingen in der Fußball-Regionalliga am Sonntag, 20. Februar 2022, um 14 Uhr fällt aus. Grund für die Absage sind die „schweren Witterungsverhältnisse“, wie der Verein mitteilte. Es ist bereits die fünfte Partie am Lotter Kreuz, die wegen des schlechten Wetters abgesagt wurde.