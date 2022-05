Ein letztes Mal zu Hause Regionalliga: Die Sportfreunde Lotte empfangen am Sonntag den Wuppertaler SV. FOTO: Michael Gründel Abschiedsspiel nach Abstiegsspiel Sportfreunde Lotte vor letztem Regionalliga-Heimspiel gegen Wuppertal Von Christoph Schillingmann | 06.05.2022, 16:17 Uhr

Es wird ein historisches Datum: Die bereits abgestiegenen Sportfreunde Lotte bestreiten am Sonntag, 8. Mai, ihr vorerst letztes Spiel in der Fußball-Regionalliga. Die Mannschaft der SFL-Trainer Tim Wende-Eichholz und Jens Tiemann-Gorny empfängt um 14 Uhr den Wuppertaler SV im Stadion am Lotter Kreuz.