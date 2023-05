Die Sportfreunde Lotte müssen Sonntag in Gütersloh punkten. Foto: Rolf Grundke up-down up-down Lübbers-Elf braucht gute Nerven SF Lotte: Spitzenduell gegen FC Gütersloh Von Bernd Kolkmann | 05.05.2023, 17:55 Uhr

Nach dem erneuten 1:0-Heimsieg in Unterzahl vergangenen Sonntag steht an diesem Wochenende das nächste Topspiel für die Sportfreunde Lotte an. Der neue Spitzenreiter FC Gütersloh erwartet die Lübbers-Elf ab 15 Uhr.