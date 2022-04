Voller Einsatz boten die Sportfreunde Lotte (helles Trikot) mit Robert Nnaji und der KFC Uerdingen. FOTO: Helmut Kemme 0:1 im Heimspiel gegen KFC Uerdingen Hoffnung der Sportfreunde Lotte auf Klassenerhalt ist dem Nullpunkt nahe Von Christian Detloff | 06.04.2022, 21:27 Uhr

Die Hoffnung der Sportfreunde Lotte auf eine weitere Saison in der Regionalliga West ist nach der dritten Niederlage in Serie und weiter acht Zählern Rückstand auf das rettende Ufer dem Nullpunkt nahe. Am Mittwochabend gab es im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten KFC Uerdingen ein frustrierendes, weil klar vermeidbares 0:1 (0:0).