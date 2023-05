Für Dario Bezerra Ehret (blaues Trikot) und SF Lotte geht es im letzten Spiel der Oberliga-Saison gegen Eintracht Rheine. Foto: Rold Grundke up-down up-down Oberliga Westfalen am Pfingstmontag Sportfreunde Lotte: letztes Heimspiel gegen Rheine Von Bernd Kolkmann | 26.05.2023, 18:01 Uhr

Die Chance auf den Aufstieg für die Sportfreunde Lotte ist vorbeigezogen, Paderborns Reserve gewann die letzten beiden Spiele der Saison und kann auf Platz drei nicht mehr von der Lübbers-Elf eingeholt werden. Die muss am Pfingstmontag nochmal in der Oberliga Westfalen ran: Ab 15 Uhr beginnt das letzte Heimspiel gegen Eintracht Rheine am Lotter Kreuz.