Mit 1:2 verloren die Sportfreunde Lotte mit Luis Allmeroth (links) bei Fortuna Köln. FOTO: Julian Meusel Am Pünktchen geschnuppert SF Lotte beendet die Saison auf dem 18. Tabellenplatz Von Christoph Schillingmann | 15.05.2022, 14:17 Uhr

Im letzten Spiel in der Fußball-Regionalliga haben die Sportfreunde Lotte mit 1:2 bei Fortuna Köln verloren. Damit beendet die Mannschaft der SFL-Trainer Tim Wendel-Eichholz und Jens Tiemann-Gorny die Saison mit 30 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz und startet als einer von fünf Absteigern in der neuen Spielzeit in der Oberliga.