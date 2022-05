Strahlende Sieger in Spielberg: Gabriele Piana und Michael Schrey (von links). FOTO: Manfred Muhr Amtierender Champion Schrey feiert Doppelsieg auf Red Bull Ring in Spielberg Von Sportredaktion | 23.05.2022, 18:24 Uhr

Bei der zweiten Saisonstation der Rennserie ADAC GT4 Masters am Red Bull Ring haben die Titelverteidiger Michael Schrey und dessen Teamgefährte Gabriele Piana einen Doppelsieg gefeiert. Das amtierende Meisterduo triumphierte nach einer überzeugenden Vorstellung in beiden Rennen mit dem BMW M4 GT4 von Hofor Racing by Bonk Motorsport und wiederholte damit den Doppelerfolg aus der vergangenen Saison.