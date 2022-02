Lottes Emre Aydinel (r.) im Duell der Vorsaison beim SC Wiedenbrück mit Durim Berisha. FOTO: imago/Dünhölter SportPresseFoto Beim SC Wiedenbrück Außenseiter Abstiegskandidat Sportfreunde Lotte hat „elf Wochen, um den Verein zu retten“ Von Christian Detloff | 25.02.2022, 12:40 Uhr

Satte 16 Spiele hat Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte nach den zahlreichen Ausfällen in den kommenden zweieinhalb Monaten vor sich. Mindestens sieben Siege müssen laut Trainer Andy Steinmann noch her, um den drohenden Abstieg zu entrinnen. „Wir haben nun elf Wochen Zeit, nicht nur die eigene Haut, sondern den Verein zu retten“, sagt der Coach vor dem Duell am Samstag (14 Uhr) beim formstarken Tabellensechsten SC Wiedenbrück.