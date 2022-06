Oliver Kreienbrink (links) ist einer von drei stellvertretenden Vorsitzenden. Dr. Tim Eichler ist neuer Vorstandvorsitzender bei den Sportfreunden Lotte. FOTO: Rolf Grundke up-down up-down Aufbruchstimmung am Lotter Kreuz Neuer Vorstand um Eichler soll „Sportfreunde-Schiff“ wieder flottmachen Von Peter Vorberg | 26.06.2022, 12:35 Uhr

In den vergangenen Jahren ging es sportlich bergab bei den Sportfreunden Lotte. Jetzt will der neue fünfköpfige Vorstand um den Vorstandsvorsitzenden Dr. Tim Eichler für eine Trendwende sorgen. Der Blick richtet sich beim mittlerweile in die fünftklassige Oberliga abgerutschten ehemaligen Drittligisten nach vorne. Bei der harmonisch verlaufenen Jahreshauptversammlung war trotz aller Probleme Aufbruchstimmung zu spüren.