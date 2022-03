Perfekt getroffen: Lotte-Kapitän Timo Brauer erzielte den Ehrentreffer im Pokalspiel gegen Karlsruhe. FOTO: imago/Eibner „Habe den Ball echt gut getroffen“ Lotter Kapitän Brauer erzielt gegen KSC zweiten DFB-Pokal-Treffer Von Christoph Schillingmann, Christian Detloff | 10.08.2021, 20:25 Uhr

Bei Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte hat Timo Brauer am meisten DFB-Pokal-Erfahrung. In seinem sechsten Einsatz in diesem Wettbewerb erzielte der SFL-Kapitän seinen zweiten Treffer.