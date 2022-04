Der 31-Jährige, der sich im Achtelfinale des Westfalenpokals bei Arminia Bielefeld (7:8 nach Elfmeterschießen) das Knie verdreht hatte, kann in dieser Saison nicht mehr spielen. „Wir werden absolute Spezialisten hinzuziehen“, bestätigte Walpurgis die Konsultation von Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und dessen Team in München.

Für Lotte ist der Ausfall des Torjägers der zweite schwere Schlag innerhalb von 14 Tagen. Erst Stammtorwart Bastian Görrissen, jetzt Marcus Fischer, der in 16 Spielen 14 Tore erzielt hatte. „Das ist brutal für uns. Wir werden jetzt den Markt sondieren und uns in der Wechselperiode entscheiden“, meinte Walpurgis, der fünf Spieler auf dem Zettel hat, die für ihn infrage kommen.

Vor dem letzten und wichtigen Punktspiel vor der Winterpause am 10. Dezember gegen Verfolger Trier muss der Coach eine Lösung finden. „Martin Hess ist in einer exzellenten Verfassung. Obwohl er vor dem Pokalspiel wegen einer Grippe mehrere Tage nicht trainiert hatte, hat er überzeugt. Auch Christian Schlösser und Simon Engelmann sind in der Lage, die Lücke, die Marcus hinterlässt, kurzfristig zu schließen“, betonte Walpurgis.