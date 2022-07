„Er hat eine sehr gute Ausbildung bei Bayer Leverkusen genossen. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Lottes neuer Trainer Ramazan Yildirim. Der 28-jährige Deutsch-Spanier Fernandez, der bereits in Testspielen der Sportfreunde zum Einsatz kam, wird vermutlich zum Saisonstart am 27. Juli gegen Siegen (14 Uhr) zum Einsatz kommen. Der letztjährige Stammkeeper David Buchholz laboriert noch immer an einer Schambeinentzündung und ist noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.