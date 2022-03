Frustriert am Mittwochabend: Andy Steinmann. FOTO: Helmut Kemme Wendel-Eichholz leitet anstelle von Steinmann Abschlusstraining Viele Indizien, keine Entscheidung: Sportfreunde Lotte offenbar vor Trainerwechsel Von Christian Detloff | 18.03.2022, 16:30 Uhr

Am Tag nach der höchst bitteren 0:2-Niederlage am Mittwochabend gegen den SV Lippstadt hatte noch alles darauf hingedeutet, dass der akut abstiegsgefährdete Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte an seinem Trainer Andy Steinmann festhalten wird. Ob sich dieses Vorgehen allerdings zum Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach auch wirklich bestätigt, erscheint nach den Vorgängen am gestrigen Freitag höchst fraglich.