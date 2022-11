Kevin Freiberger, hier beim 4:1-Heimsieg über den TuS Bövinghausen. Foto: imago/Dünhölter SportPresseFoto up-down up-down Am Samstag mit FC Gütersloh zu Gast Kevin Freiberger kehrt an alte Erfolgsstätte bei Sportfreunden Lotte zurück Von Christian Detloff | 11.11.2022, 14:24 Uhr

Zwischen 2013 und 2020 hatte Kevin Freiberger gleich drei Mal bei den Sportfreunden Lotte Station gemacht. Dabei hatte er in 192 Fußballspielen im SFL-Trikot 64 Tore erzielt und 35 weitere vorbereitet. Am Sonntag (14.30 Uhr) kehrt der Stürmer an alte Wirkungsstätte zurück. In seinem bislang achten Duell gegen Lotte hofft der 33-Jährige mit dem Oberligisten FC Gütersloh auf den erst zweiten Sieg.