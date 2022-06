„Wir hatten zwei, drei Chancen. Leider passte es im Abschluss nicht. In der zweiten Hälfte waren die ersten 15 Minuten in Ordnung. Dann haben wir nachgelassen“, kommentierte Hajou den Spielverlauf auf der Paul-Hauenschild-Sportanlage in Norderstedt, wo sich das Trainingszentrum des HSV befindet. Der Platz war vom Schnee befreit und gut bespielbar. Lotte, das die Testspiele beim SV Meppen (4:0) und BV Cloppenburg (3:0) gewonnen hatte, spielte in der ersten Halbzeit mit: Görrissen – Grieneisen, Willers, Nauber, Hohnstedt – Chahed, Wingerter, Rasche, Shapourzadeh – Schmidt, Beccaria. In der zweiten Halbzeit kamen Prokoph und Dalibor Gataric für Schmidt und Shapourzadeh sowie im Laufe des Spiels Gorschlüter, Tietz, Wiwerink und Kotuljac für Chahed, Wingerter, Hohnstedt und Beccaria. Mittelfeldakteur Christian Rasche vom SC Paderborn war als Gastspieler im Einsatz. Der Vertrag mit Lottes Abwehrspieler Ronny Surma wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 24-Jährige wird mit Lok Leipzig in Verbindung gebracht. Die Rückserie für Regionalliga-Spitzenreiter Lotte beginnt am 28. Januar (20.15 Uhr) mit dem TV-Livespiel auf Sport1 gegen Fortuna Köln.