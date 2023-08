Favoriten-Duell zum Auftakt Fußball: Sportfreunde Lotte erwarten Westfalia Rhynern Von Alfred Stegemann | 11.08.2023, 18:59 Uhr Leonel Brodersen und Sportfreunde Lotte, hier eine Szene aus dem Kreispokalspiel gegen Eintracht Mettingen, treffen zum Oberliga-Auftakt am Sonntag auf Mitfavorit Westfalia Rhynern. Foto: Rolf Grundke up-down up-down

Das verspricht eine Oberliga-Saison der Superlative zu werden. Zahlreiche Vereine haben sich extrem verstärkt und hoffen auf den Sprung nach oben in die Regionalliga. Zu den Topfavoriten gehören auch Westfalia Rhynern und die Sportfreunde Lotte. Die beiden treffen direkt zum Liga-Auftakt aufeinander. Los geht es am Sonntag um 15 Uhr im Stadion am Lotter Kreuz.