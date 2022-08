Dario Bezerra Ehret und die Sportfreunde wollen am Sonntag gegen Ennepetal den ersten Dreier einfahren. Rechts (Nr. 20) Daniel Grgic, der morgen zur Startelf gehören könnte. FOTO: Alfred Stegemann up-down up-down Nichts anderes als drei Punkte zählen Fußball: Erstes Oberliga-Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen TuS Ennepetal Von Alfred Stegemann | 19.08.2022, 16:15 Uhr

Der Saisonauftakt in der Oberliga ist mit der 1:2-Niederlage beim TuS Bövinghausen in die Hose gegangen. Da heißt es für die Sportfreunde Lotte nun, im ersten Heimspiel am Sonntag Wiedergutmachung zu leisten. Ab 15 Uhr stellt sich der TuS Ennepetal im Stadion am Autobahnkreuz vor.