Die Zweitvertretung des SC Paderborn hat in der vergangenen Saison den Aufstieg knapp verpasst. Das Foto entstand am fünften Spieltag der Aufstiegsrunde beim Spiel gegen den späteren Aufsteiger Wattenscheid. FOTO: imago images/Michael Ketzer up-down up-down Diese Teams gehören zur Liga Paderborn II und Gütersloh zählen zu Topfavoriten in der Oberliga Von Oliver Wilmer | 11.08.2022, 06:30 Uhr

Am 13. August beginnt die Oberliga-Saison 2022/23 mit den Sportfreunden Lotte. Statt 21 Mannschaften in der Vorsaison gehen nur noch 18 Teams an den Start.