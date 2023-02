Trainer Fabian Lübbers gibt bei den Sportfreunden Lotte die sportliche Richtung vor. Foto: Rolf Grundke up-down up-down Wunsch: Konstante Rückrunde Trotz durchwachsenem Start: Trainer Lübbers traut Sportfreunden Lotte einiges zu Von Alfred Stegemann | 03.02.2023, 14:00 Uhr

Am Samstag geht es für SF Lotte mit dem Spitzenspiel gegen TuS Bövinghausen in der Meisterschaft weiter. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga liegt eine insgesamt eher durchwachsene erste Saisonhälfte in der Oberliga hinter den Sportfreunden. Trainer Fabian Lübbers, der noch einen Vertrag bis Juni 2024 besitzt, geht fest davon aus, dass der zweite Teil des Spieljahres erfolgreicher verlaufen wird. Im Interview blickt er auch schon auf die neue Saison.