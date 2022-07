Loose war beim Lotter 1:0-Sieg in einem Zweikampf in der 90. Minute unglücklich gestürzt. Die Saison in der Fußball-Regionalliga West dürfte für den 27-Jährigen damit gelaufen sein. „Ich bin absolut geschockt über diese Nachricht. Nach seinem Kreuzbandanriss aus dem letzten Spiel der vergangenen Saison war Jule gerade wieder in richtiger Top-Form und hatte sich zurück in die Startelf gekämpft. Nicht nur ich bin geschockt, auch für die Mannschaft ist es ein herber Schlag“, kommentierte Trainer Maik Walpurgis.