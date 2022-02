Ziemlich mitgenommen: Der Rasen im Lotter Stadion, hier beim Heimspiel gegen Fortuna Köln. FOTO: Helmut Kemme Doppelbelastung wird für Rasen zum Problem Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen KFC Uerdingen gefährdet? Von Christian Detloff | 18.02.2022, 18:24 Uhr

Ob die Sportfreunde Lotte am Sonntag (14 Uhr) in der Fußball-Regionalliga den KFC Uerdingen empfangen, ist wegen des widrigen Rasenzustands im Lotter Stadion noch offen. Es wäre das fünfte SFL-Heimspiel, das in diesem Winter nicht in der ersten Ansetzung stattfinden kann.