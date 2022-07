Mit einem 2:0-Sieg hatten sich die Sportfreunde am 28. Januar aus der Winterpause zurückgemeldet. Da die Partie wegen der TV-Übertragung vorgezogen worden war, absolvierte Lotte bereits am vergangenen Wochenende kein Spiel.

Der Verein bemüht sich derzeit zwar noch intensiv um ein Testspiel am Wochenende. Doch die Chancen, noch so kurzfristig einen Gegner zu bekommen, sind schlecht. „Die meisten sind schon verplant“, sagte Walpurgis, der am Freitagabend die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben wollte, aber auch einen Plan B hatte. „Wenn nicht, dann spielen wir eben intern gegeneinander.“ Nur nicht aus dem Rhythmus kommen, lautet die Devise. „Frei wird es am Wochenende auf keinen Fall geben“, kündigte er an.

Walpurgis und sein Ko-Trainer Ovid Hajou haben ohnehin zu tun. Sie werden sich die beiden einzigen Spiele, die am Wochenende in der Regionalliga West noch ausgetragen werden, aufteilen. Einer schaut sich Leverkusen II gegen Mönchengladbach II an, der andere fährt zur Partie Hüls gegen Bochum II. Von den Top Ten der Liga kann kein Team punkten. Lotte wird also auch nach dem Wochenende auf Platz eins der Tabelle stehen.

Am nächsten Samstag steht für die Sportfreunde dann das Heimspiel gegen den SV Bergisch Gladbach 09 an. Vermutlich muss Lotte da auf Dalibor Gataric verzichten, der derzeit Probleme mit dem Schienbein hat und vermutlich eine Woche pausieren muss.

Sein Zwillingsbruder Danijel Gataric kehrt dagegen nach einem Muskelfaserriss vermutlich am Dienstag ins Training zurück, ebenso wie Stürmer Marcus Fischer (Achillessehnenprobleme).