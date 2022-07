Doch in dem Spitzenspiel hängen die Trauben ziemlich hoch: „Dort wartet allerdings eine top ausgebildete Mannschaft, gegen die wir kämpferisch alles in die Waagschale werfen müssen, um dort etwas mitzunehmen“, warnt SFL-Coach Maik Walpurgis.

Einer, der sich traditionell besonders auf diese Aufgabe freut, ist SFL-Mittelfeldspieler Benjamin Wingerter. Weil er in Gelsenkirchen geboren wurde und dort seine Wurzeln hat, ist diese Begegnung für ihn immer etwas Besonderes. Schalke-nah wurde er nicht nur geboren, sondern spielte dort auch zu Beginn seiner Karriere viele Jahre lang im Nachwuchs des FC 04. Daher ist es für „Benny“ immer eines der Highlights der Saison, wenn es gegen seinen früheren Verein geht.

Da er das fußballerische Einmaleins in der Schalker Jugend erlernte, kennt er den Club aus dem Eff-Eff. Danach durchlief er von der U17 über die U19 und schließlich die U 23 sämtliche Mannschaften. Insgesamt schnürte er 15 Jahre lang seine Fußballstiefel für die Knappen. Und dass er deshalb auch heute von Beginn an dabei sein will, versteht sich von selbst. Schließlich will er zeigen, was er in seiner Karriere fußballerisch alles gelernt hat, nachdem er 2004 den Pott verließ.

Seinem dortigen Abgang folgten Stationen beim 1. FC Union Berlin und VfR Aalen, ehe es ihn nach Lotte zog. Und da ist der 29-Jährige eine ganz besonders treue Seele, denn er spielt bei den Sportfreunden bereits in seiner vierten Saison. Dabei scheint der 1,75 Meter große Wingerter in dieser Saison im Mittelfeld gesetzt zu sein, nachdem er in der vergangenen Saison häufiger mal den Joker spielen musste.

„Ich probiere immer alles und versuche mich im Training zu zeigen. Der Trainer hat es wohl gesehen, und ich bin sehr froh darüber, dass er mich nun aufstellt. Jetzt versuche ich das auch mit guten Leistungen jedes Mal aufs neue zu rechtfertigen.“ Wingerter sieht seine Position momentan eher auf der Doppel-Sechs vor der Abwehr.

Diese Position ist ihm eigentlich auch die liebste: „Ich konzentriere mich da schon eher auf den defensiveren Part. Dann können Tim oder die anderen mehr die offensive Rolle bekleiden. Für mich zählt es mehr, die Räume eng zu machen und kein Gegentor zuzulassen. Daher kann ich mich mit der Rolle des Abräumers vor den Verteidigern gut anfreunden. Ich bin ja auch in der Abwehr groß geworden und habe daher schon immer eher den Drang nach hinten gehabt, als mich nach vorne durchzuspielen.“