Verletzt: Dennis Schmidt. Foto: Manfred Mrugalla up-down up-down Angeschlagen zum Spitzenreiter Sportfreunde treten mit großen Personalsorgen zum richtungsweisenden Spiel bei Viktoria Köln an Von Susanne Fetter | 05.10.2012, 17:54 Uhr

Einen kurzen Moment musste Maik Walpurgis überlegen. Dann ging er zur Tafel in der Umkleide. Es war leichter abzulesen. Zehn Namen standen immerhin darauf. Am Samstag (14 Uhr) treten die Sportfreunde Lotte im Flughafenstadion beim FC Viktoria Köln an, der erst eine Partie verlor. Und die meisten der zehn Spieler, deren Namen auf der Tafel stehen, fallen für die Partie beim Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga West aus – bei einigen ist der Einsatz fraglich.