Im Sommer Testspielgegner, nun vielleicht bald Mannschaftskollegen: VfL-Talent Hakim Traore (lila-Trikot) und Lottes Defensivspieler Manasse Fionouke.

imago/osnapix

Lotte. Andy Steinmann, Trainer des Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte, hofft in den nächsten Tagen Verstärkungen seines abstiegsgefährdeten Kaders präsentieren zu können.

„In guten Gesprächen“ sind Steinmann und die Sportfreunde mit Flügelstürmer Hakim Traore vom VfL Osnabrück. Der Coach hofft auf eine kurzfristige Einigung mit dem 20-Jährigen in den Details. „Ich war schon im vergangenen Sommer an Hakim in