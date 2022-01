Sportfreunde Lotte starten mit Testspieler in die Wintervorbereitung

Spielte zuletzt in Schweden: Sander van Looy.

Lotte. Die Sportfreunde Lotte starten am Freitag offiziell in die Wintervorbereitung. Doch die Spieler des Fußball-Regionalligisten sind in der Zeit über den Jahreswechsel schon fleißig gewesen.

SFL-Trainer Andy Steinmann hatte seiner Mannschaft nach dem letzten Spiel in Homberg Spurtpläne mit auf den Weg gegebenen. „Die haben sie fleißig abgearbeitet. Es haben alle durchgezogen“, sagt der 36-Jährige. „Ich glaube, dass es allen gut