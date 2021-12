Nachholspiel der Sportfreunde Lotte steigt bereits am Dienstag

Im Stadion am Lotter Kreuz soll am Mittwoch gespielt werden.

imago/Noah Wedel

Lotte. Das am Samstag ausgefallene Regionalligaspiel der Sportfreunde Lotte gegen Fortuna Düsseldorf wird bereits am morgigen Dienstag nachgeholt. Anstoß im Stadion am Lotter Kreuz ist um 18.30 Uhr.

Da beide Mannschaften nach der kurzfristigen Absage am Samstag wegen des schwer bespielbaren Rasens bereits zwei Meisterschaftsspiele in Rückstand sind, ist der Westdeutschen Fußballverband um eine rasche Austragung des Duells bemüht. Nachd