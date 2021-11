SF Lotte will gegen Straelen das Heft in die Hand nehmen

Der SV Straelen ist am Sonntag zu Gast bei den Sportfreunden mit Kapitän Timo Brauer.

Manfred Mrugalla

Lotte. Fünf Spiele haben die Sportfreunde Lotte in 2021 in der Fußball-Regionalliga noch zu bestreiten, drei davon sind noch Hinrunden-Partien. Den Auftakt in den Jahresendspurt bildet das Heimspiel gegen den SV Straelen am Sonntag um 18 Uhr.

Die tabellarische Situation könnte für die Sportfreunde wahrlich besser aussehen. Da will SFL-Trainer Andy Steinmann gar nichts beschönigen. „Wir brauchen Punkte. Das sieht ja jeder“, sagt der 36-jährige A-Lizenz-Inhaber. Vier Punkte trenne