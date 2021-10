Kehrt nach erst wenigen Trainingseinheiten gleich ins Lotter Tor zurück: Jhonny Peitzmeier.

Manfred Mrugalla

Lotte. Andy Steinmann lässt als Trainer des Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte vor dem ersten von drei Heimspielen in Serie an diesem Samstag ab 14 Uhr gegen den direkten Konkurrenten Bonner SC keine Ausreden gelten.

"Zusehen, dass wir in der Liga ankommen"„Es ist zwar arg viel passiert in den letzten acht Wochen mit unseren zahlreichen Corona-Fällen und Verletzungen, aber jetzt müssen wir nach diesen vielen Problemen auch mal zusehen, dass wir in der L