Im Zweikampf mit dem späteren Torschützen Charles Atsina: der Lotter Innenverteidiger Luis Allmeroth (links). Fotostand/van der Velden

Fotostand/van der Velden

Velbert. Spiele gegen ein siegloses Tabellenschlusslicht sind undankbar, gerade auswärts. Diese Erfahrung haben die Sportfreunde Lotte am Mittwochabend bei der 0:2-Niederlage gegen den KFC Uerdingen gemacht.

Das SFL-Team war vor 724 Zuschauern in Velbert zwar bemüht, allerdings fehlte wie schon häufiger in der noch frühen Saisonphase die Durchschlagskraft im Angriff. So bleibt das Team von Trainer Andy Steinmann kurz vor der Abstiegszone klebe