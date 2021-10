Mitten im Geschehen war Torwart David Buchholz (in gelb) bei seinem Comeback oft.

Manfred Mrugalla

Lotte. Dank Torwart-Rückkehrer David Buchholz haben die Sportfreunde Lotte in der Fußball-Regionalliga gegen Alemannia Aachen mit 1:0 gewonnen. Ein Comeback wie aus dem Bilderbuch.

Als David Buchholz vor rund einer Woche an dieses Wochenende dachte, waren die Pläne unklar: „Auf die Couch legen“, war so eine Idee des Torwarts. Nun, es kam anders. Der 37-Jährige wurde am Freitagabend zum Matchwinner der Sportfreunde Lot