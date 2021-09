Sein letztes Spiel im Lotter Dress machte David Buchholz (Mitte) Anfang Mai 2018 in der 3. Liga in Münster.

imago/Kirchner-Media

Lotte. Am 18. Mai 2019 bestritt David Buchholz sein letztes Pflichtspiel. Mit dem SV Straelen verlor der Keeper 0:3 bei der SG Wattenscheid. Nach mehr als zwei Jahren feiert der 37-Jährige am Freitagabend für die Sportfreunde Lotte sein Comeback in der Fußball-Regionalliga gegen Alemannia Aachen.

„Es ist top, dass er das nochmal für uns und für Lotte macht. Er hatte eigentlich etwas anderes vor“, sagt SFL-Trainer Andy Steinmann, der sich trotz der fehlenden Spielpraxis seines neuen Torhüters keine Sorgen macht. „Er hat in den vergan