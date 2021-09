Wegen mehreren Corona-Fällen wird das Spiel zwischen Lotte und Wiedenbrück verlegt.

imago/Michael Weber

Lotte. Das Regionalliga-Spiel zwischen den Sportfreunden Lotte und dem SC Wiedenbrück, das am Freitagabend um 19.30 Uhr hätte stattfinden sollen, ist abgesagt.

Nachdem bei den Sportfreunden neun Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und sich ein weiterer Spieler als Kontaktperson in Quarantäne befindet, stellte Lotte am Dienstag einen Antrag auf eine Spielverlegung. Am Mittwoch