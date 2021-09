Die Sportfreunde Lotte stellen einen Antrag auf Spielverlegung (Symbolfoto).

Michael Gründel

Lotte. Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte beantragt die Verlegung des Spiels gegen den SC Wiedenbrück, das am Freitag, 17. September, um 19.30 Uhr stattfinden würde.

Nach neun positiven Corona-Fällen und einem Spieler, der sich als Kontaktperson ebenfalls in Quarantäne befindet, trainierte SFL-Trainer Andy Steinmann nach sechs Tagen Pause am Dienstag das erste Mal wieder mit der Mannschaft. Am Mittwoch