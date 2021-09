Acht Spieler in Quarantäne: Sportfreunde Lotte derzeit "ohne 16"

Das Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen RW Oberhausen ist nicht abgesagt - zumindest bislang

imago/Noah Wedel

Lotte. Acht Fußballer der Sportfreunde Lotte (Regionalliga West) befinden sich seit vergangenem Sonntag in Quarantäne. Vier von ihnen sind positiv auf das Coronavirus getestet. Das Heimspiel gegen Oberhausen ist bislang nicht abgesagt.

Neben den vier Covid-19-Fällen sind weitere vier Spieler als Kontaktpersonen in Quarantäne. Ihr Schnelltest am Sonntag war negativ. Drei weitere Akteure fehlen seit Sonntag mit Grippesymptomen im Training, am Donnerstagmorgen hat sich ein v