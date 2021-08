Zurück im alten Wohnzimmer: der Ex-Lotter Tim Wendel.

Manfred Mrugalla

Lotte. Von 2013 bis 2020 schnürte Tim Wendel für die Sportfreunde Lotte die Fußballschuhe. Nach einem Jahr in Wuppertal spielt der 32-Jährige nun beim VfB Homberg, mit dem er in sein altes Wohnzimmer in Lotte zurückkehrte.

"Es war wunderschön. Ich war sieben Jahre hier. Es ist wie nach Hause kommen", sagte Wendel, der insgesamt 174 Spiele in der 3. Liga, in der Regionalliga und im DFB-Pokal im Lotter Dress absolvierte. Nun trug der Defensivspezialist ein ande