Im ersten Ligaspiel für Lotte trifft Cedric Euschen (am Ball) gleich auf seinen Ex-Club.

imago/osnapix

Lotte. Am 14. August ist es so weit: Die Sportfreunde Lotte starten in die neue Saison der Fußball-Regionalliga. Um 14 Uhr ist die Mannschaft von SFL-Trainer Andy Steinmann zu Gast bei der U23 von Fortuna Düsseldorf.

„Wir freuen uns, nach Düsseldorf zu fahren und dort um Punkte zu spielen“, sagt der 36-jährige Coach der Sportfreunde nach etwas holpriger Vorbereitung und der Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Karlsruher SC. „Wir sind