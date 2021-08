Perfekt getroffen: Lotte-Kapitän Timo Brauer erzielte den Ehrentreffer im Pokalspiel gegen Karlsruhe.

imago/Eibner

Lotte. Bei Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte hat Timo Brauer am meisten DFB-Pokal-Erfahrung. In seinem sechsten Einsatz in diesem Wettbewerb erzielte der SFL-Kapitän seinen zweiten Treffer.

Am 29. Juli 2011, also fast auf den Tag genau vor zehn Jahren, machte der damals 21-Jährige bei seiner Pokal-Premiere mit Rot-Weiß Essen gegen den 1. FC Union Berlin mit dem Kopf das 1:0. Im späteren Elfmeterschießen traf er ebenfalls, das