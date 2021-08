Spielte mit einem Kopfverband weiter: Lottes Innenverteidiger Luis Allmeroth (rechts).

Lotte. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Lotter Innenverteidiger in der ersten Runde des Fußball-DFB-Pokals nach einer Platzwunde am Kopf mit einem Verband weiterspielt. Vor fünf Jahren erwischte es Gerrit Nauber beim 2:1-Sieg gegen den SV Werder Bremen, dieses Mal beim 1:4 der Sportfreunde gegen den Karlsruher SC Luis Allmeroth.

„Es ist alles gut“, sagte der 22-jährige Defensivmann nach dem Pokalaus. Nach einem Kopfballduell mit KSC-Stürmer Philipp Hofmann in der 29. Spielminute blieb der Neuzugang aus Kassel zunächst am Boden liegen und wurde an der Seitenlinie mi