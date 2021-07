Warum der SC Verl seine Heimspiele in Lotte austrägt

Im Stadion am Lotter trägt Drittligist SC Verl in dieser Saison seine Heimspiele aus. Am Sonntag ist Türkgücü München zu Gast.

David Ebener

Lotte. In der Rückrunde der vergangenen Saison hieß der Mieter noch KFC Uerdingen. Nun trägt der SC Verl in dieser Spielzeit seine Heimspiele im Stadion am Lotter Kreuz aus. Dort wird für das erste Saisonspiel gegen Türkgücü München (Sonntag, 14 Uhr) alles hergerichtet.

„Die Vorbereitungen laufen seit Tagen auf Hochtouren“, sagt Oliver Kreienbrink, dritter Vorsitzender der Sportfreunde. Der Verein stellt für die Verler Heimspiele den Sicherheitsdienst und kümmert sich um das Catering im Stadion. Für die Ve