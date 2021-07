Sportfreunde Lotte starten mit Auswärtsspiel in neue Saison

Die Sportfreunde Lotte starten mit einem Auswärtsspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf.

Manfred Mrugalla

Lotte. Der Westdeutsche Fußballverband hat den Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht: Die Sportfreunde Lotte starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison. Am Samstag, 14. August 2021, ist die Mannschaft von SFL-Trainer Andy Steinmann um 14 Uhr bei der U23 von Fortuna Düsseldorf zu Gast.

Das erste Spiel im heimischen Stadion am Lotter Kreuz folgt eine Woche später. Am Samstag, 21. August 2021, empfangen die Sportfreunde den VfB Homberg um 14 Uhr. Gleich am dritten Spieltag muss SFL zum Derby nach Münster reisen. Das Spiel a