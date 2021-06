Andy Steinmann wünscht sich einen großen Namen als Gegner im DFB-Pokal.

Manfred Mrugalla

Lotte. 17 Spieler hat Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte vor dem Kennenlerntreff am Donnerstag unter Vertrag. Mit weiteren Akteuren, die vorspielen, soll am Freitag das Training offiziell starten. Der Lotter Trainer Andy Steinmann hofft, im DFB-Pokal (6. bis 8. August) mit einem 24-Mann-Kader in die Saison zu starten. Die Regionalliga West beginnt am darauffolgenden Wochenende.

Offene Planstellen gibt es noch in der Links- und ein Rechtsverteidigung, im Mittelfeld – dort wird ein zweikampfstarker, robuster Sechser sowie ein Achter und/oder Zehner gesucht –, auf den offensiveren Flügelpositionen und im Tor als Ersa